Аниме
Wink
Все подборки
Аниме

Аниме

Аниме онлайн откроет вам всевозможные красочные миры, где могут существовать драконы, магические существа, демоны. Или перед вами будет зарисовка реального мира с понятными каждому проблемами. Такая анимация подойдет для любого зрителя, который открыт для всего нового и интересного. Аниме создается как женщин, так и для мужчин всех возрастов. Загляните в нашу коллекцию, где можно лучшее аниме смотреть онлайн без перерыва. Мы предлагаем не только классику, но и новинки аниме в хорошем качестве: «Винокурня семьи Комада», «За облаками», «Сад изящных слов», «5 сантиметров в секунду». В подборке вы также найдете аниме 18+, рассчитанное на более взрослую аудиторию — «Она видела небо», «Ученик чудовища», «Гениальная вечеринка». Смотреть онлайн аниме в хорошем качестве можно на Wink. Скорее оформляйте подписку на видеосервис.

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Мальчик и птица 2023
9.1

Мальчик и птица

2023, 123 мин
Постер к фильму Винокурня семьи Комада 2023
8.6

Винокурня семьи Комада

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Люпен III: Первый 2019
8.3

Люпен III: Первый

2019, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Human lost: исповедь неполноценного человека 2019
8.4

Human lost: исповедь неполноценного человека

2019, 104 мин
Бесплатно
Постер к фильму Семь смертных грехов: Узники небес 2018
9.3

Семь смертных грехов: Узники небес

2018, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Станция «Сеул» 2016
7.2

Станция «Сеул»

2016, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму 009: Возвращение Киборга 2012
7.9

009: Возвращение Киборга

2012, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Яблочное зернышко 13: Уран 2011
7.0

Яблочное зернышко 13: Уран

2011, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Яблочное зернышко 13: Тартар 2011
7.9

Яблочное зернышко 13: Тартар

2011, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Небесные скитальцы 2008
7.9

Небесные скитальцы

2008, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Призрак в доспехах 2: Невинность 2004
8.1

Призрак в доспехах 2: Невинность

2004, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Акира 1987
7.9

Акира

1987, 120 мин