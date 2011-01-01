Яблочное зернышко 13: Уран (фильм, 2011) смотреть онлайн

Ньют и Бриарей продолжают борьбу с террористической группировкой, ставящей под угрозу проект «Ковчег», который должен спасти человечество. Аниме «Яблочное зернышко XIII: Уран» — вторая часть дилогии о мир�е, где люди сосуществуют с искусственно созданными биороидами.



Город Олимп под руководством суперкомпьютера по имени Гайя активно разрабатывает «Ковчег» — проект исследования дальнего космоса, который даст человечеству второй шанс на развитие после разрушения Земли. Ключевые фигуры «Ковчега» — талантливые биороиды, ставшие целью для террористов, не верящих в то, что судьбу человечества можно доверять искусственно созданным клонам. Спецагент Ньют и ее напарник Бриарей пытаются остановить радикалов. Это непросто, ведь в их числе оказывается Дея, которую агенты когда-то считали близкой подругой.



Удастся ли довести «Ковчег» до успешного запуска, расскажет «Яблочное зёрнышко XIII: Уран». Смотреть онлайн это аниме вы сможете на Wink.



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