WinkФильмыЯблочное зернышко 13: УранАктёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Уран»
Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Уран»
Актёры
АктрисаDeunan Knute, озвучка
Маая СакамотоMaaya Sakamoto
АктёрBriareos, озвучка
Коити ЯмадэраKoichi Yamadera
АктрисаGina, озвучка
Ами КосимидзуAmi Koshimizu
АктёрYoshitsune, озвучка
Хиро СимоноHiro Shimono
АктёрReese, озвучка
Кандзи СудзумориKanji Suzumori
АктёрBaxter, озвучка
Масаси СугавараMasashi Sugawara
АктёрLance, озвучка
Наоя УтидаNaoya Uchida
АктрисаNike, озвучка