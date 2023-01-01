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Яблочное зернышко 13: Уран
Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Уран»

Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Уран»

Режиссёры

Такаюки Хамана

Такаюки Хамана

Takayuki Hamana
Режиссёр

Актёры

Маая Сакамото

Маая Сакамото

Maaya Sakamoto
АктрисаDeunan Knute, озвучка
Коити Ямадэра

Коити Ямадэра

Koichi Yamadera
АктёрBriareos, озвучка
Ами Косимидзу

Ами Косимидзу

Ami Koshimizu
АктрисаGina, озвучка
Хиро Симоно

Хиро Симоно

Hiro Shimono
АктёрYoshitsune, озвучка
Кандзи Судзумори

Кандзи Судзумори

Kanji Suzumori
АктёрReese, озвучка
Масаси Сугавара

Масаси Сугавара

Masashi Sugawara
АктёрBaxter, озвучка
Наоя Утида

Наоя Утида

Naoya Uchida
АктёрLance, озвучка
Маюми Янагисава

Маюми Янагисава

Mayumi Yanagisawa
АктрисаNike, озвучка

Сценаристы

Масамунэ Сиро

Масамунэ Сиро

Masamune Shirou
Сценарист

Продюсеры

Гэн Фукунага

Гэн Фукунага

Gen Fukunaga
Продюсер