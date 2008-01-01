Небесные скитальцы (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Вечно молодые пилоты схлестнулись в бесконечной воздушной войне во имя двух корпораций-конкурентов. «Небесные скитальцы» (2008) — аниме от режиссера «Призрака в доспехах» Мамору Осии о взрослении и смысле жизни.



В мире, где наземные войны давно закончились, жители планеты не отрываясь следят за воздушным сражением двух мегакорпораций — «Росток» и «Лаутерн». В небесных битвах участвуют килдрены, генетически модифицированные пилоты, которым всегда будет 14 лет. Однажды на военную базу «Ростока» прибывает новый боец по имени Юити Каннами. Он поступает на службу после того, как его предшественника убили в бою, и пытается влиться в коллектив. Вот только все вокруг кажется ему смутно знакомым, а сослуживцы относятся к нему странно. В это время в войсках противника появляется пилот по кличке Учитель, непобедимый мастер своего дела.



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