Семь смертных грехов: Узники небес
Wink
Фильмы
Семь смертных грехов: Узники небес
9.32018, Nanatsu no Taizai Movie 1: Tenkuu no Torawarebito
Мультфильм, Фэнтези95 мин18+

Семь смертных грехов: Узники небес (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Рыцарь Мелиодас и говорящий свин Хоук переносятся в Небесный храм, где в заточении томится жуткий демон. Полнометражное продолжение известного аниме «Семь смертных грехов: Узники небес» смотреть стоит всем, кто любит мир Лионеса, вдохновленный легендами о рыцарях Камелота.

После победы над демонами в королевство Леонес вернулось спокойствие. Элизабет и Семь смертных грехов готовятся к масштабному празднованию юбилея короля Бартры, а столы в баре «Шляпа кабана» ломятся от разнообразных яств. Но будущий пир должен быть поистине незабываемым, поэтому Мелиодас и Хоук отправляются на поиски летучей рыбы для легендарного блюда. В пути друзья натыкаются на портал, который переносит их в Небесный храм, где обитают крылатые потомки божественной расы, зовущийся небожителями. Мелиодас как две капли воды похож на одного из небожителей — мальчика Солаада, который применил запрещенную магию, чтобы помешать Шести черным рыцарям освободить древнего демона Идру. Теперь Мелиодас в темнице, а Солаад ищет остальных членов ордена Смертных грехов в попытке сохранить храм и спасти мир.

Удастся ли смелым героям найти общий язык с небожителями и победить Идру, расскажет аниме «Семь смертных грехов: Узники небес» 2018 года. Мультфильм смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Боевик, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb