Семь смертных грехов: Узники небес (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Рыцарь Мелиодас и говорящий свин Хоук переносятся в Небесный храм, где в заточении томится жуткий демон. Полнометражное продолжение известного аниме «Семь смертных грехов: Узники небес» смотреть стоит всем, кто любит мир Лионеса, вдохновленный легендами о рыцарях Камелота.



После победы над демонами в королевство Леонес вернулось спокойствие. Элизабет и Семь смертных грехов готовятся к масштабному празднованию юбилея короля Бартры, а столы в баре «Шляпа кабана» ломятся от разнообразных яств. Но будущий пир должен быть поистине незабываемым, поэтому Мелиодас и Хоук отправляются на поиски летучей рыбы для легендарного блюда. В пути друзья натыкаются на портал, который переносит их в Небесный храм, где обитают крылатые потомки божественной расы, зовущийся небожителями. Мелиодас как две капли воды похож на одного из небожителей — мальчика Солаада, который применил запрещенную магию, чтобы помешать Шести черным рыцарям освободить древнего демона Идру. Теперь Мелиодас в темнице, а Солаад ищет остальных членов ордена Смертных грехов в попытке сохранить храм и спасти мир.



Удастся ли смелым героям найти общий язык с небожителями и победить Идру, расскажет аниме «Семь смертных грехов: Узники небес» 2018 года.


