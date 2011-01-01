Яблочное зернышко 13: Тартар (фильм, 2011) смотреть онлайн

В городе будущего, образовавшемся после разрушительной мировой войны, девушка-агент с мрачным прошлым и ее возлюбленный-киборг борются против террористов, желающих переломить вектор развития человечества. Философское аниме «Яблочное зернышко 13: Тартар» — первая часть дилогии по мотивам культовой манги Масамунэ Сиро.



Человечество оправляется после ужасной мировой войны, которая стерла с лица Земли больше половины населения. Центром цивилизации становится Олимп, утопический город, управляемый продвинутым искусственным интеллектом Гайей. Администраторами в нем выступают биороиды, высокоразвитые клоны реальных людей, не имеющие недостатков своих прототипов. На первый взгляд Олимп кажется мирным городом, но обстановка здесь накаляется: люди, биороиды и киборги относятся друг к другу с подозрением, а некоторые — с плохо скрываемой неприязнью. Специальный агент Дюнан Ньют, пережившая войну, и киборг Бриарей, ее любовник и коллега, борются с террористами и заговорщиками, среди которых выделяется Фронт освобождения человечества. Его члены против существования биороидов и связанного с ними проекта сохранения человечества «Ковчег».



Какой выбор сделают Дюнан и Бриарей, расскажет «Яблочное зернышко 13: Тартар» (2011). Смотреть онлайн аниме можно на нашем видеосервисе Wink.



Яблочное зернышко 13: Тартар смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.