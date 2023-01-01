WinkФильмыЯблочное зернышко 13: ТартарАктёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Тартар»
Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Тартар»
Актёры
Актёрдополнительные голоса, озвучка
Тодд ХаберкорнTodd Haberkorn
АктрисаDeunan Knute, озвучка
Маая СакамотоMaaya Sakamoto
АктёрBriareos, озвучка
Коити ЯмадэраKoichi Yamadera
АктрисаGina, озвучка
Ами КосимидзуAmi Koshimizu
АктёрYoshitsune, озвучка
Хиро СимоноHiro Shimono
АктёрMags, озвучка
Дзёдзи НакатаJoji Nakata
АктёрReese, озвучка
Кандзи СудзумориKanji Suzumori
АктрисаHitomi, озвучка