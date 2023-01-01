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Яблочное зернышко 13: Тартар
Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Тартар»

Актёры и съёмочная группа фильма «Яблочное зернышко 13: Тартар»

Режиссёры

Такаюки Хамана

Такаюки Хамана

Takayuki Hamana
Режиссёр

Актёры

Тодд Хаберкорн

Тодд Хаберкорн

Todd Haberkorn
Актёрдополнительные голоса, озвучка
Маая Сакамото

Маая Сакамото

Maaya Sakamoto
АктрисаDeunan Knute, озвучка
Коити Ямадэра

Коити Ямадэра

Koichi Yamadera
АктёрBriareos, озвучка
Ами Косимидзу

Ами Косимидзу

Ami Koshimizu
АктрисаGina, озвучка
Хиро Симоно

Хиро Симоно

Hiro Shimono
АктёрYoshitsune, озвучка
Дзёдзи Наката

Дзёдзи Наката

Joji Nakata
АктёрMags, озвучка
Кандзи Судзумори

Кандзи Судзумори

Kanji Suzumori
АктёрReese, озвучка
Микако Такахаси

Микако Такахаси

Mikako Takahashi
АктрисаHitomi, озвучка

Сценаристы

Масамунэ Сиро

Масамунэ Сиро

Masamune Shirou
Сценарист

Продюсеры

Гэн Фукунага

Гэн Фукунага

Gen Fukunaga
Продюсер