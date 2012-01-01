009: Возвращение Киборга (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Команда кибернетических бойцов защищает мир от загадочной организации, устроившей жуткие террористические атаки по всему миру. «009: Возвращение киборга» — продолжение культовой манги и аниме о сверхлюдях, ставших оружием в борьбе со злом.



2013 год. По всему миру взрываются небоскребы по указанию загадочных террористов, скрывающихся за именем «Его голос». Команда киборгов «00» распалась 27 лет назад, а ее бывший участник Дзё Симамура под кодовым номером 009 ходит в школу как обычный ученик. Каждые три года профессор Гилмор стирает ему память, так что Дзё понятия не имеет о своих возможностях. Однако, благодаря кибернетическим улучшениям мозга Симамура слышит указания «Его голоса» и чуть не совершает теракт. К счастью, киборгам 005 и 003 удается предотвратить трагедию и реактивировать память Дзё. Теперь им предстоит вновь собрать старых друзей и выйти на битву с загадочным врагом.



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