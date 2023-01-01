Венец творения (сериал, 2019) смотреть онлайн
9.02019, Венец творения 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История любви между успешной бизнес-леди Лизой и скромным массажистом Евгением. В день рождения Лизы всe идeт кувырком. Вдобавок ко всему на праздник не приезжает жених, которого она так ждала.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- АВРежиссёр
Александр
Высоковский
- Актриса
Любовь
Тихомирова
- Актёр
Алексей
Фатеев
- МДАктриса
Марина
Денисова
- Актёр
Валерий
Панков
- Актёр
Сослан
Фидаров
- Актриса
Марина
Куделинская
- АФАктриса
Алена
Фалалеева
- ДКАктёр
Дмитрий
Калязин
- ЮВАктёр
Юрий
Внуков
- ИПАктриса
Ирина
Прокудина
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АРПродюсер
Анастасия
Рождественская
- АКХудожник
Артем
Купина
- МГМонт�ажёр
Максим
Григорьев
- СПОператор
Сергей
Политик
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев