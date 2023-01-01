Убийства по пятницам
Wink
Сериалы
Убийства по пятницам

Убийства по пятницам (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Убийства по пятницам 1 сезон
Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Нина – ботаник. Не в смысле очков и синих чулок, а в самом прямом смысле. Когда городской ботанический сад, где она работала, закрыли, Нина и мечтать не могла, что ей улыбнется такая удача: Владимир Шелехов, бизнесмен, наследник старинного княжеского рода и большой оригинал, приглашает ее на работу в свою роскошную усадьбу вместо сбежавшего садовника. Усадьба – еще и живой музей, туристическая достопримечательность, куда приезжают люди со всей страны. А каждую пятницу для туристов открывается не только сад и несколько комнат с исторической обстановкой, но и весь дом. В одну из таких пятниц Нина становится свидетелем внезапной смерти хозяина усадьбы...

Все сезоны сериала Убийства по пятницам смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убийства по пятницам»

Всё