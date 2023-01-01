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Страсти по Чапаю

Страсти по Чапаю (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Страсти по Чапаю 1 сезон
Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал о малоизвестных деталях биографии легендарного командующего Василия Чапаева — первая любовь и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами, смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.

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Жанры
Военные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»

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