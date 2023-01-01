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Прощай, любимая...
Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, любимая...»

Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, любимая...»

Режиссёры

Алёна Званцова

Алёна Званцова

Режиссёр

Актёры

Константин Лавроненко

Константин Лавроненко

АктёрВладимир Сотников
Полина Агуреева

Полина Агуреева

АктрисаМаргарита Сотникова
Александра Урсуляк

Александра Урсуляк

АктрисаОльга Трефилова
Александр Гришин

Александр Гришин

АктёрАндрей Троянов
Евгений Антропов

Евгений Антропов

АктёрЕгор Тропарёв
Роза Хайруллина

Роза Хайруллина

АктрисаУльяна Тропарёва
Евгения Дмитриева

Евгения Дмитриева

АктрисаДанута Малич
Глеб Подгородинский

Глеб Подгородинский

АктёрИона Малич
Дмитрий Куличков

Дмитрий Куличков

АктёрАлексей Мишкутенок
Аглая Шиловская

Аглая Шиловская

АктрисаКатя

Сценаристы

Алёна Званцова

Алёна Званцова

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Сергей Даниелян

Сергей Даниелян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Галина Нахимовская

Галина Нахимовская

Продюсер

Художники

Эдуард Гизатуллин

Эдуард Гизатуллин

Художник
Виктория Богданова

Виктория Богданова

Художница
Надежда Орлова

Надежда Орлова

Художница

Монтажёры

Юрий Трофимов

Юрий Трофимов

Монтажёр

Операторы

Артур Гимпель

Артур Гимпель

Оператор

Композиторы

Дмитрий Даньков

Дмитрий Даньков

Композитор