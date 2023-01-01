Прощай, любимая... (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

В одном из московских парков находят труп 40-летней женщины. По мнению следствия, ее смерть наступила по естественным причинам, поэтому уголовное дело не заводится. Однако муж погибшей, банковский аналитик и бывший математик Сотников, уверен: его жену убили.



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