Прощай, любимая...
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Прощай, любимая...

Прощай, любимая... (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.32014, Прощай, любимая... 1 сезон
Детективы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В одном из московских парков находят труп 40-летней женщины. По мнению следствия, ее смерть наступила по естественным причинам, поэтому уголовное дело не заводится. Однако муж погибшей, банковский аналитик и бывший математик Сотников, уверен: его жену убили.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, любимая...»

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