Про Красную шапочку
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Про Красную шапочку

Про Красную шапочку (сериал, 1977) смотреть онлайн

8.71977, Про Красную шапочку 1 сезон
Фэнтези, Приключения0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Продолжение известной сказки превратилось в музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапке и поручает старшему матерому волку поймать девчонку. А заодно - научить чему-то второго сына, толстого и доброго волка. И вот, Красная Шапочка, которую хитростью выманили из дома, снова идет через лес...

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Про Красную шапочку»

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