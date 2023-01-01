Палач (2006) (сериал, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Это история женщины, готовой ради мести компании насильников на все. На союз с «крестным отцом» мафиозного клана. На жестокие интриги и циничные преступления. Но принесет ли счастье такая месть? Месть, которая, постепенно уничтожает ее душу?



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