Палач (2006)
Wink
Сериалы
Палач (2006)

Палач (2006) (сериал, 2006) смотреть онлайн

8.12006, Палач (2006) 1 сезон
Драмы, Криминал16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это история женщины, готовой ради мести компании насильников на все. На союз с «крестным отцом» мафиозного клана. На жестокие интриги и циничные преступления. Но принесет ли счастье такая месть? Месть, которая, постепенно уничтожает ее душу?

Все сезоны сериала Палач (2006) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Палач (2006)»

Всё