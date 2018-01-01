Wink
Сериалы
Палач
Актёры и съёмочная группа сериала «Палач»

Актёры и съёмочная группа сериала «Палач»

Режиссёры

Сергей Белошников

Сергей Белошников

Режиссёр

Актёры

Ирина Апексимова

Ирина Апексимова

АктрисаОльга Драгомирова
Александр Яковлев

Александр Яковлев

АктёрАнтипов Станислав Андреевич
Владимир Скворцов

Владимир Скворцов

АктёрЩеголев
Константин Соловьев

Константин Соловьев

Актёр
Эдуард Флёров

Эдуард Флёров

АктёрЗавалишин
Василий Савинов

Василий Савинов

Актёр
Валерия Скороходова

Валерия Скороходова

Актриса
Алёна Ивченко

Алёна Ивченко

Актриса
Александр Самойленко

Александр Самойленко

Актёр
Нелли Пшенная

Нелли Пшенная

Актриса

Сценаристы

Сергей Белошников

Сергей Белошников

Сценарист

Продюсеры

Ольга Манеева

Ольга Манеева

Продюсер
Михаил Широков

Михаил Широков

Продюсер
Сергей Белошников

Сергей Белошников

Продюсер

Художники

Евгений Бюрчиев

Евгений Бюрчиев

Художник

Монтажёры

Матвей Епанчинцев

Матвей Епанчинцев

Монтажёр

Операторы

Евгений Хлопецкий

Евгений Хлопецкий

Оператор

Композиторы

Юрий Потеенко

Юрий Потеенко

Композитор