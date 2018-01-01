Биография

Российский театральный и киноактер Василий Савинов хорошо известен зрителям благодаря своим работам в криминальных и драматических сериалах. Талантливый артист с пронзительным взглядом и запоминающейся внешностью сыграл десятки ролей в театре и почти сотню в кино. Родился в Москве 31 октября 1961 года. После окончания школы Савинов поступил в Ярославское театральное училище, где до 1988 года постигал актерское мастерство под руководством Владислава Андрушкевича. Затем работал в Ставропольском драматическом театре имени Лермонтова, а в 2004-м влился в труппу московского театра «Сопричастность». В кино Василий Савинов начал сниматься в начале 2000-х. Первые роли были эпизодическими — актер сыграл незначительных персонажей в сериалах «Кодекс чести», «Кулагин и партнеры», «Адвокат». В сериале «Ночные ласточки» он сыграл немецкого генерала, в лентах «Розыск» и «Порох и дробь» врача-патологоанатома, в многосерийной драме «Топтуны» криминального авторитета. Также ему хорошо удались исторические персонажи: отец Мессинга в сериале «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», Низам в картине «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды». Актер отметился в рейтинговых сериалах «Глухарь», «Папины дочки», «Доктор Живаго».