WinkСериалыПалач (2006)1-й сезон
Палач (2006) (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн
8.12006, Палач (2006). Сезон 1 4 серии
Драма, Криминал16+
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О сериале
Это история женщины, готовой ради мести компании насильников на все. На союз с «крестным отцом» мафиозного клана. На жестокие интриги и циничные преступления. Но принесет ли счастье такая месть? Месть, которая, постепенно уничтожает ее душу?
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СБРежиссёр
Сергей
Белошников
- Актриса
Ирина
Апексимова
- АЯАктёр
Александр
Яковлев
- ВСАктёр
Владимир
Скворцов
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- ЭФАктёр
Эдуард
Флёров
- ВСАктёр
Василий
Савинов
- ВСАктриса
Валерия
Скороходова
- Актриса
Алёна
Ивченко
- Актёр
Александр
Самойленко
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- СБСценарист
Сергей
Белошников
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МШПродюсер
Михаил
Широков
- СБПродюсер
Сергей
Белошников
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко