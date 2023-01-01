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Палач (2006)
1-й сезон

Палач (2006) (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

8.12006, Палач (2006). Сезон 1 4 серии
Драма, Криминал16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это история женщины, готовой ради мести компании насильников на все. На союз с «крестным отцом» мафиозного клана. На жестокие интриги и циничные преступления. Но принесет ли счастье такая месть? Месть, которая, постепенно уничтожает ее душу?

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Палач (2006)»