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Операция «Мухаббат»
Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Мухаббат»»

Актёры и съёмочная группа сериала «Операция «Мухаббат»»

Режиссёры

Олег Фомин

Олег Фомин

Режиссёр

Актёры

Илья Малаков

Илья Малаков

АктёрМитя Савельев
Сергей Стрельников

Сергей Стрельников

АктёрМишка Кротов
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова

АктрисаАня
Сергей Пускепалис

Сергей Пускепалис

АктёрФедор Савельев
Юлия Погребиньска

Юлия Погребиньска

Julia Pogrebinska
АктрисаДжейн
Денис Никифоров

Денис Никифоров

Актёрмайор КГБ Игонин
Александр Лазарев мл.

Александр Лазарев мл.

Актёргенерал-майор КГБ Лукьянов
Максим Лагашкин

Максим Лагашкин

АктёрКарышев
Наталия Антонова

Наталия Антонова

Актрисамама Мити
Полина Лазарева

Полина Лазарева

Актрисадочь Лукьянова

Сценаристы

Илья Авраменко

Илья Авраменко

Сценарист
Андрей Житков

Андрей Житков

Сценарист
Павел Гельман

Павел Гельман

Сценарист
Алексей Сидоров

Алексей Сидоров

Сценарист

Продюсеры

Андрей Анохин

Андрей Анохин

Продюсер
Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер
Михаил Синев

Михаил Синев

Продюсер
Денис Константинов

Денис Константинов

Продюсер

Художники

Юрий Константинов

Юрий Константинов

Художник
Сергей Голубев

Сергей Голубев

Художник
Мавлодод Фаросатшоев

Мавлодод Фаросатшоев

Художник
Ксения Маврина

Ксения Маврина

Художница

Монтажёры

Екатерина Говсеева

Екатерина Говсеева

Монтажёр

Операторы

Олег Шуваев

Олег Шуваев

Оператор
Андрей Иосифов

Андрей Иосифов

Оператор