Лунтик и его друзья
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Лунтик и его друзья

Лунтик и его друзья (мультсериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Лунтик и его друзья 2 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Лунтик – это симпатичная лунная пчела, которая случайно попадает на Землю и оказывается в поле возле пруда. Подружившись с местными обитателями, малыш начинает активно познавать окружающий мир. Он задает множество интересных вопросов своим новым опекунам – пчелам Бабе Капе и Генералу Шеру.

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лунтик и его друзья»

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