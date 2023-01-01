Личные обстоятельства
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Личные обстоятельства (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.92012, Личные обстоятельства 1 сезон
Мелодрамы, Криминал16+

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Сюжет

Врач Герман Кузнецов становится свидетелем ДТП: пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в стоящую на перекрестке легковушку. Двое погибших, 8-летнюю девочку после помощи Германа в тяжелом состоянии отправляют в больницу.

Пытаясь осадить наглую виновницу аварии, Кузнецов срывается и бьет девицу по лицу. Полиция составляет протокол. Один из свидетелей, трагедии мотоциклист Вася снимает все происходящее на мобильный телефон и через час выкладывает свой репортаж в Интернете.

Кузнецов как обычно продолжает заниматься своей медициной, но вечером следующего дня, его похищают охранники Сундукова...

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Личные обстоятельства»

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