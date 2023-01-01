Биография

Игорь Николаев — российский актер и режиссер. Родился в Ленинграде 19 июля 1963 года. Окончив школу, Игорь не планировал связывать свою жизнь с искусством, поэтому поступил в технический вуз, после которого еще 3 года работал по специальности. В 1989 году он пошел в ЛГИТМиК и получил диплом актера, а затем и режиссера. За свою театральную карьеру Игорь успел поработать в нескольких крупных и престижных учреждениях, где примерял на себя образы Фауста, Вальмонта и Модеста. Фильмография Игоря Николаева насчитывает 40 фильмов и телевизионных программ, среди которых в том числе есть проекты, снятые им: сериал «Не ссорьтесь, девочки!» и короткометражка «Случай». Самые известные актерские работы кинодеятеля можно наблюдать в фильме «Каникулы строгого режима» и сериалах «Личные обстоятельства», «Принцип Хабарова» и «Заключение».