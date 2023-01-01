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Детям
Кто в доме хозяин?
Актёры и съёмочная группа сериала «Кто в доме хозяин?»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кто в доме хозяин?»

Режиссёры

Александр Жигалкин

Александр Жигалкин

Режиссёр
Алексей Кирющенко

Алексей Кирющенко

Режиссёр
Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Режиссёр
Эдуард Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич

Режиссёр

Актёры

Людмила Артемьева

Людмила Артемьева

АктрисаАнтонина Петровна Лопухина
Дарья Бондаренко

Дарья Бондаренко

АктрисаВероника Воронина
Ярослав Гарнаев

Ярослав Гарнаев

АктёрЖеня Пирогов
Анна Невская

Анна Невская

АктрисаДарья Сергеевна Пирогова
Андрей Носков

Андрей Носков

АктёрНикита Воронин
Сергей Бадичкин

Сергей Бадичкин

Актёрначальник пожарной охраны
Мария Баева

Мария Баева

АктрисаСветка
Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс

АктрисаНадя
Сергей Векслер

Сергей Векслер

Актёрзаказчик
Петр Винс

Петр Винс

АктёрВлад Апухтин

Сценаристы

Вадим Голованов

Вадим Голованов

Сценарист
Кирилл Огошков

Кирилл Огошков

Сценарист
Сергей Плотов

Сергей Плотов

Сценарист
Андрей Яковлев

Андрей Яковлев

Сценарист

Продюсеры

Александр Акопов

Александр Акопов

Продюсер
Константин Наумочкин

Константин Наумочкин

Продюсер
Александр Роднянский

Александр Роднянский

Продюсер

Художники

Андрей Пасечников

Андрей Пасечников

Художник

Операторы

Юрий Важнов

Юрий Важнов

Оператор
Михаил Харченко

Михаил Харченко

Оператор

Композиторы

Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов

Композитор