Черные кошки (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Следователь пытается предотвратить создание ядерного оружия. Ретро-сериал в духе «Ликвидации» на основе реальной истории от режиссера драмы «На краю».



В главных ролях Павел Деревянко и Игорь Савочкин. В 1947 году в разрушенном Ростове-на-Дону, где хлеб стал ценнее человечес�кой жизни, одна за другой возникают бандитские группировки. Когда сотрудник уголовного розыска Егор Драгун начинает расследовать ограбление продовольственного склада, то делает заключение, что это преступление — дело рук нетипичной банды воров. И вскоре подозрения оправдываются: бывшие солдаты вермахта хотят захватить известного немецкого ученого, который может создать атомную бомбу. Теперь Егору необходимо найти и обезвредить преступников, прежде чем они доберутся до лагеря военнопленных на территории Ростова-на-Дону.



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