Черные кошки (сериал, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Следователь пытается предотвратить создание ядерного оружия. Ретро-сериал в духе «Ликвидации» на основе реальной истории от режиссера драмы «На краю».
В главных ролях Павел Деревянко и Игорь Савочкин. В 1947 году в разрушенном Ростове-на-Дону, где хлеб стал ценнее человечес�кой жизни, одна за другой возникают бандитские группировки. Когда сотрудник уголовного розыска Егор Драгун начинает расследовать ограбление продовольственного склада, то делает заключение, что это преступление — дело рук нетипичной банды воров. И вскоре подозрения оправдываются: бывшие солдаты вермахта хотят захватить известного немецкого ученого, который может создать атомную бомбу. Теперь Егору необходимо найти и обезвредить преступников, прежде чем они доберутся до лагеря военнопленных на территории Ростова-на-Дону.
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Информация
Рейтинг
- ЕЛРежиссёр
Евгений
Лаврентьев
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- ЕБАктёр
Егор
Баринов
- Актёр
Андрей
Смирнов
- Актёр
Игорь
Савочкин
- МХАктёр
Михаил
Хмуров
- Актёр
Алексей
Комашко
- ВССценарист
Владимир
Семеновых
- ЮССценарист
Юрий
Стукалин
- Сценарист
Андрей
Радько
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Андрей
Радько
- Продюсер
Екатерина
Гордецкая
- СШПродюсер
Сергей
Шушанянц
- МТХудожница
Мария
Турская
- ВБХудожник
Владимир
Белогруда
- СХМонтажёр
Сергей
Хегай
- ГМОператор
Генрих
Медер
- ААКомпозитор
Алексей
Айги