Беги! (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Полицейский гонится по тайге за сбежавшим заключенным. Динамичный триллер с непредсказуемым сюжетом. В главных ролях Павел Прилучный и Денис Шведов.
Молодой петербургский программист Дмитрий Воронков создает уникальную компьютерную программу, способную принести прибыль в миллиард долларов. Однако бандиты хотят заполучить ее себе и подставляют айтишника, обвинив его в убийстве брата-бизнесмена. Молодого человека признают виновным и отправляют в тюрьму строгого режима. С помощью старого бандита по прозвищу Жорж Дмитрию удается совершить побег. Но его планы нарушает капитан полиции Николай Маркин. Не задумываясь, служитель закона бросается в погоню за Дмитрием в суровую тайгу, не имея при себе ни оружия, ни запасов пищи.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Волгин
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Екатерина
Редникова
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- МТАктёр
Михаил
Трясоруков
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ГНАктёр
Григорий
Никитин
- НКАктёр
Николай
Кий
- ИКСценарист
Иван
Криворучко
- ОГСценарист
Ольга
Городецкая
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- АШПродюсер
Антон
Шварц
- АРХудожник
Андрей
Розин
- АСМонтажёр
Анатоль
Соловей
- Оператор
Вячеслав
Лисневский
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман