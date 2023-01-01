Беги! (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейский гонится по тайге за сбежавшим заключенным. Динамичный триллер с непредсказуемым сюжетом. В главных ролях Павел Прилучный и Денис Шведов.



Молодой петербургский программист Дмитрий Воронков создает уникальную компьютерную программу, способную принести прибыль в миллиард долларов. Однако бандиты хотят заполучить ее себе и подставляют айтишника, обвинив его в убийстве брата-бизнесмена. Молодого человека признают виновным и отправляют в тюрьму строгого режима. С помощью старого бандита по прозвищу Жорж Дмитрию удается совершить побег. Но его планы нарушает капитан полиции Николай Маркин. Не задумываясь, служитель закона бросается в погоню за Дмитрием в суровую тайгу, не имея при себе ни оружия, ни запасов пищи.



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