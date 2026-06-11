Жвачка (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Жвачка. Сезон 1 8 серий
Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
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О сериале
Случайно увиденный интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она — девушка из детдома, он — из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы она — всего лишь очередная легкая победа.
Рома готов к новым знакомствам и эмоциям, но Галя липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя — на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит ее жизнь в настоящий кошмар.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Цой
- ДБАктриса
Дарья
Балабанова
- АРАктёр
Антон
Рогачев
- АААктёр
Антон
Артемьев
- ПМАктёр
Павел
Маслаков
- МКАктёр
Макс
Климка
- Актриса
Галина
Данилова
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Маруся
Фурина
- Актёр
Лев
Зулькарнаев
- Актриса
Наталья
Швец
- Актёр
Алексей
Барабаш
- КААктриса
Карина
Александрова
- ЮВАктриса
Юлия
Волкова
- Сценарист
Максим
Кудымов
- ЭССценарист
Элина
Столерова
- НКСценарист
Наталья
Климова
- ЮМСценарист
Юлия
Максимова
- ПТСценарист
Павел
Тетерский
- ВВПродюсер
Владимир
Васильев
- Продюсер
Андрей
Терешок
- МКПродюсер
Макар
Кожухов
- АБПродюсер
Андрей
Бегунов
- МКПродюсер
Марина
Катая
- ЭСПродюсер
Элина
Столерова
- МДПродюсер
Мария
Дубова
- АСПродюсер
Андрей
Симонов
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ААХудожница
Алина
Асрян
- НКОператор
Никита
Кармен