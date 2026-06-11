Случайно увиденный интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она — девушка из детдома, он — из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы она — всего лишь очередная легкая победа.



Рома готов к новым знакомствам и эмоциям, но Галя липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя — на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит ее жизнь в настоящий кошмар.

