Жвачка. Сезон 1. Серия 7
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Жвачка
1-й сезон
7-я серия
2024, Жвачка. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
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Жвачка (сериал, 2024) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Случайно увиденный интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она — девушка из детдома, он — из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы она — всего лишь очередная легкая победа.

Рома готов к новым знакомствам и эмоциям, но Галя липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя — на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит ее жизнь в настоящий кошмар.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Жвачка»