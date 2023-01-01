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Журавль в небе (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
2018, Журавль в небе. Сезон 1 12 серий
Мелодрама, Исторический16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
- 16+51 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 1
- 16+51 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 2
- 16+51 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 3
- 16+51 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 4
- 16+51 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 5
- 16+49 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 6
- 16+50 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 8
- 16+51 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 9
- 16+50 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 10
- 16+49 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 11
- 16+50 мин
Журавль в небе
Сезон 1 Серия 12
О сериале
История о нелёгкой, но головокружительной судьбе лётчика-испытателя Аси Солнцевой. Действие разворачивается в период с 1961 по 1983 год - на историческом фоне создания «самолёта будущего»: первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера. Неземная любовь к мужчине всей её жизни, пилоту Юрию Громову, ведёт женщину через все немыслимые преграды к воплощению ее мечты: летать вдвоём на чудо-«Журавле». Но обретёт ли она своё счастье?
Сериал Журавль в небе 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Мелодрама
Рейтинг
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- ОСАктриса
Олеся
Сугак
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ФГАктёр
Филипп
Горенштейн
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актриса
Ольга
Кабо
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Сценарист
Кира
Худолей
- ИВСценарист
Инга
Вьюн
- Продюсер
Владимир
Утин
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ЕМХудожник
Евгений
Матюненко
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- МЗМонтажёр
Михаил
Зимин
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов
- ДУКомпозитор
Дмитрий
Уханев