Журавль в небе. Сезон 1
Wink
Сериалы
Журавль в небе
1-й сезон

Журавль в небе (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Журавль в небе. Сезон 1 12 серий
Мелодрама, Исторический16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История о нелёгкой, но головокружительной судьбе лётчика-испытателя Аси Солнцевой. Действие разворачивается в период с 1961 по 1983 год - на историческом фоне создания «самолёта будущего»: первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера. Неземная любовь к мужчине всей её жизни, пилоту Юрию Громову, ведёт женщину через все немыслимые преграды к воплощению ее мечты: летать вдвоём на чудо-«Журавле». Но обретёт ли она своё счастье?

Сериал Журавль в небе 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Журавль в небе»