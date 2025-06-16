Журавль в небе. Сезон 1. Серия 10
Журавль в небе (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Мелодрама, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История о нелёгкой, но головокружительной судьбе лётчика-испытателя Аси Солнцевой. Действие разворачивается в период с 1961 по 1983 год - на историческом фоне создания «самолёта будущего»: первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера. Неземная любовь к мужчине всей её жизни, пилоту Юрию Громову, ведёт женщину через все немыслимые преграды к воплощению ее мечты: летать вдвоём на чудо-«Журавле». Но обретёт ли она своё счастье?

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

