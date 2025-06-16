WinkСериалыЖуравль в небе1-й сезон11-я серия
Журавль в небе (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
9.32018, Журавль в небе. Сезон 1. Серия 11
Мелодрама, Исторический16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о нелёгкой, но головокружительной судьбе лётчика-испытателя Аси Солнцевой. Действие разворачивается в период с 1961 по 1983 год - на историческом фоне создания «самолёта будущего»: первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера. Неземная любовь к мужчине всей её жизни, пилоту Юрию Громову, ведёт женщину через все немыслимые преграды к воплощению ее мечты: летать вдвоём на чудо-«Журавле». Но обретёт ли она своё счастье?
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Мелодрама
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- ОСАктриса
Олеся
Сугак
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- ФГАктёр
Филипп
Горенштейн
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актриса
Ольга
Кабо
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Сценарист
Кира
Худолей
- ИВСценарист
Инга
Вьюн
- Продюсер
Владимир
Утин
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- Продюсер
Михаил
Россолько
- ЕМХудожник
Евгений
Матюненко
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Реган
- МЗМонтажёр
Михаил
Зимин
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов
- ДУКомпозитор
Дмитрий
Уханев