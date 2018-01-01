Время любить (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВремя любить1-й сезон
2012, Время любить. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+
О сериале
Это история трех закадычных подруг—Марины, Жанны и Светы. Всем им около сорока лет, у всех—плохо устроенная личная жизнь. Они убегают от проблем на морской курорт, в мини-отель, где управляющей работает мама Марины—Алла Леонидовна. Здесь, на море, и начинаются приключения подруг.
ЖанрМелодрама
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- АГРежиссёр
Анатолий
Григорьев
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Павел
Трубинер
- КМАктёр
Константин
Милованов
- Актёр
Никита
Салопин
- Актриса
Галина
Польских
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- ДБАктриса
Дарья
Боцманова
- Актёр
Яков
Кучеревский
- НШСценарист
Наталья
Шимборецкая
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шеметенко
- ВВХудожник
Валерий
Ващук
- ТФХудожница
Татьяна
Федотова-Татаркина
- ВСОператор
Вадим
Савицкий
- МККомпозитор
Максим
Корнилюк