Время любить
1-й сезон

Время любить (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Время любить. Сезон 1 4 серии
Мелодрама12+

О сериале

Это история трех закадычных подруг—Марины, Жанны и Светы. Всем им около сорока лет, у всех—плохо устроенная личная жизнь. Они убегают от проблем на морской курорт, в мини-отель, где управляющей работает мама Марины—Алла Леонидовна. Здесь, на море, и начинаются приключения подруг.

Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Время любить»