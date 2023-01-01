Wink
Сериалы
Время любить

Время любить (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Время любить 1 сезон
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это история трех закадычных подруг—Марины, Жанны и Светы. Всем им около сорока лет, у всех—плохо устроенная личная жизнь. Они убегают от проблем на морской курорт, в мини-отель, где управляющей работает мама Марины—Алла Леонидовна. Здесь, на море, и начинаются приключения подруг.

Все сезоны сериала Время любить смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Время любить»

Всё