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Валера-TV
1-й сезон

Валера-TV (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

7.92012, Валера-TV. Сезон 1 10 серий
Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Валера-TV» — это своеобразный телеканал, режиссером которого стал Валера, житель обычного российского города. Валера всегда и везде появляется с видеокамерой, и смотрит на мир через объектив. Он снимает свадьбы, похороны, друзей, местных талантливых личностей и прочее. Скетч-шоу «Валера-TV» представляет собой коллаж из видеосюжетов. Валера является неизменным оператором. Каждый скетч представляет собой мини-программу с названием и заставкой.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

2.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Валера-TV»

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