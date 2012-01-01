Валера-TV (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

«Валера-TV» — это своеобразный телеканал, режиссером которого стал Валера, житель обычного российского города. Валера всегда и везде появляется с видеокамерой, и смотрит на мир через объектив. Он снимает свадьбы, похороны, друзей, местных талантливых личностей и прочее. Скетч-шоу «Валера-TV» представляет собой коллаж из видеосюжетов. Валера является неизменным оператором. Каждый скетч представляет собой мини-программу с названием и заставкой.



Сериал Валера-TV 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.