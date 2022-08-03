Валера-TV. Сезон 1. Серия 5
Валера-TV (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.92012, Валера-TV. Сезон 1. Серия 5
Комедия16+

«Валера-TV» — это своеобразный телеканал, режиссером которого стал Валера, житель обычного российского города. Валера всегда и везде появляется с видеокамерой, и смотрит на мир через объектив. Он снимает свадьбы, похороны, друзей, местных талантливых личностей и прочее. Скетч-шоу «Валера-TV» представляет собой коллаж из видеосюжетов. Валера является неизменным оператором. Каждый скетч представляет собой мини-программу с названием и заставкой.

Россия
Комедия
SD
24 мин / 00:24

3.0 КиноПоиск

