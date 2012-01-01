Валера-TV (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
7.82012, Валера-TV. Сезон 1. Серия 10
Комедия16+
О сериале
«Валера-TV» — это своеобразный телеканал, режиссером которого стал Валера, житель обычного российского города. Валера всегда и везде появляется с видеокамерой, и смотрит на мир через объектив. Он снимает свадьбы, похороны, друзей, местных талантливых личностей и прочее. Скетч-шоу «Валера-TV» представляет собой коллаж из видеосюжетов. Валера является неизменным оператором. Каждый скетч представляет собой мини-программу с названием и заставкой.
Рейтинг
2.5 КиноПоиск
- АСРежиссёр
Александр
Смирнов
- Режиссёр
Жора
Крыжовников
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актёр
Дмитрий
Брекоткин
- Актёр
Дмитрий
Соколов
- Актёр
Вячеслав
Мясников
- Актриса
Марина
Федункив
- АСАктёр
Александр
Смирнов
- Актриса
Илана
Исакжанова
- АМСценарист
Артем
Милованов
- ДПСценарист
Данила
Пятков
- ДХСценарист
Денис
Хорошун
- АЗСценарист
Антон
Звездин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- РКПродюсер
Ростислав
Кривицкий
- АСПродюсер
Александр
Смирнов
- Продюсер
Андрей
Рожков
- АВМонтажёр
Александр
Верхоляк
- ТСКомпозитор
Тимур
Самигуллин