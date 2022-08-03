Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн
9.12009, The Tudors 3 8 серий
Драма, Мелодрама18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
1536—1540 гг. В королевстве нарастает недовольство церковными реформами, что оборачивается крупным восстанием в северных графствах, известным как «Благодатное паломничество». Жестоко расправившись с мятежниками, Генрих празднует рождение наследника, принца Эдуарда, но его радость омрачена смертью Джейн Сеймур. Опасаясь вторжения испанцев и французов, Генрих ищет поддержки у других европейских государств и, по настоянию своего министра Томаса Кромвеля, женится на принцессе-протестантке Анне Клевской. Новая жена не пришлась королю по нраву, и вскоре следует развод, повлекший за собой и казнь Кромвеля.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия, Канада
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актёр
Генри
Кавилл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Сэм
Нил
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ЭБАктёр
Энтони
Брофи
- Актриса
Сара
Болгер
- ГКАктёр
Гай
Карлтон
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- МХПродюсер
Майкл
Хёрст
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- Продюсер
Тим
Беван
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТКХудожник
Том
Конрой
- ЛГМонтажёр
Лиза
Грутенбоер
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- УРОператор
Усама
Рави
- ДВОператор
Дес
Вилан
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис