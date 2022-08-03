Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн

1536—1540 гг. В королевстве нарастает недовольство церковными реформами, что оборачивается крупным восстанием в северных графствах, известным как «Благодатное паломничество». Жестоко расправившись с мятежниками, Генрих празднует рождение наследника, принца Эдуарда, но его радость омрачена смертью Джейн Сеймур. Опасаясь вторжения испанцев и французов, Генрих ищет поддержки у других европейских государств и, по настоянию своего министра Томаса Кромвеля, женится на принцессе-протестантке Анне Клевской. Новая жена не пришлась королю по нраву, и вскоре следует развод, повлекший за собой и казнь Кромвеля.

