Биография

Киаран Доннелли – режиссер и продюсер ирландского происхождения. Свою творческую карьеру начал в 1991 году, с фильма «Bound for Manhattan», а с комедийным сериалом «Холодные ступни», выпущенным в 1997 году, к нему пришла первая известность. Международно известен Доннелли фильмами и сериалами, такими как «Видоизмененный углерод», историческими «Викинги», «Камелот», «Тюдоры». Снимает в самых разных жанрах, среди его работ есть даже сказочный сериал «Однажды в сказке», исторический телевизионный мини-сериал «Харли и Дэвидсоны», получившие кардинально противоположные оценки придирчивых зрителей, но в целом имеющие высокий рейтинг. Недавно он перезапустил пилотную версию «Криптона» Дэвида Гойера и выступил в качестве соавтора сериала (SyFy / Warner / DC), работая в том числе и как сценарист (как соавтор мини-сериала «Титаник: Кровь и сталь»), монтажист и даже попробовав себя как актер (в телефильме «Экспоуз»). Как лучший режиссер, Киаран Доннелли получил три ирландских конкурса IFTA. Его оригинальная двухсерийная драма «Звездная пыль» вышла в эфир на RTE в Ирландии и получила отличные отзывы, получив награду IFTA за лучший драматический сериал. В разработке сериала «Харли и Дэвидсоны» принимала участие компания Discavery, что придает сериалу претензию на некую историчность. В целом его фильмы и сериалы благосклонно оцениваются публикой.