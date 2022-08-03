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Тюдоры
1-й сезон

Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

9.12007, The Tudors 1 10 серий
Драма, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1518—1530 гг. Молодой и тщеславный король Генрих VIII жаждет занять лидирующее место среди других монархов Европы. Помимо участия в государственных делах и светских развлечениях, ему также приходится противостоять распространению лютеранского вероисповедания в своем королевстве. Но основной заботой Генриха является вопрос о престолонаследии. Из всех детей, родившихся за годы брака с Екатериной Арагонской, выжила лишь девочка — принцесса Мария. Его незаконнорожденный сын от фаворитки Бесси Блаунт, Генри Фицрой, которого Генрих планировал объявить своим преемником, скончался в раннем детстве. В стремлении обзавестись сыном-наследником Генрих принимает решение развестись с Екатериной и жениться на амбициозной красавице Анне Болейн.

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»