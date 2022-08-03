Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
1518—1530 гг. Молодой и тщеславный король Генрих VIII жаждет занять лидирующее место среди других монархов Европы. Помимо участия в государственных делах и светских развлечениях, ему также приходится противостоять распространению лютеранского вероисповедания в своем королевстве. Но основной заботой Генриха является вопрос о престолонаследии. Из всех детей, родившихся за годы брака с Екатериной Арагонской, выжила лишь девочка — принцесса Мария. Его незаконнорожденный сын от фаворитки Бесси Блаунт, Генри Фицрой, которого Генрих планировал объявить своим преемником, скончался в раннем детстве. В стремлении обзавестись сыном-наследником Генрих принимает решение развестись с Екатериной и жениться на амбициозной красавице Анне Болейн.
СтранаВеликобритания, США, Ирландия, Канада
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актёр
Генри
Кавилл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Сэм
Нил
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ЭБАктёр
Энтони
Брофи
- Актриса
Сара
Болгер
- ГКАктёр
Гай
Карлтон
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- МХПродюсер
Майкл
Хёрст
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- Продюсер
Тим
Беван
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТКХудожник
Том
Конрой
- ЛГМонтажёр
Лиза
Грутенбоер
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- УРОператор
Усама
Рави
- ДВОператор
Дес
Вилан
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис