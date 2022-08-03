1518—1530 гг. Молодой и тщеславный король Генрих VIII жаждет занять лидирующее место среди других монархов Европы. Помимо участия в государственных делах и светских развлечениях, ему также приходится противостоять распространению лютеранского вероисповедания в своем королевстве. Но основной заботой Генриха является вопрос о престолонаследии. Из всех детей, родившихся за годы брака с Екатериной Арагонской, выжила лишь девочка — принцесса Мария. Его незаконнорожденный сын от фаворитки Бесси Блаунт, Генри Фицрой, которого Генрих планировал объявить своим преемником, скончался в раннем детстве. В стремлении обзавестись сыном-наследником Генрих принимает решение развестись с Екатериной и жениться на амбициозной красавице Анне Болейн.

