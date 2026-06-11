Таганрог. Сезон 1
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Таганрог (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Таганрог. Сезон 1 8 серий
Военный, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Таганрог»