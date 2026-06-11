9.62025, Таганрог. Сезон 1. Серия 2
Военный, Драма18+
Серия в подписке «PREMIER»
Таганрог (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Армен
Назикян
- ДДАктёр
Денис
Донской
- Актёр
Сергей
Жарков
- КБАктёр
Кирилл
Балобан
- Актёр
Юрий
Батурин
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- ДКАктриса
Дарья
Кукарских
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актёр
Семён
Стругачев
- Актёр
Данила
Якушев
- АБАктёр
Андрей
Богданов
- ЕХАктриса
Евгения
Хвойницкая
- КСАктёр
Кирилл
Старицын
- ИЗАктёр
Игорь
Зиньковский
- РКАктёр
Роман
Каун
- Актёр
Артём
Кузьмин
- МОСценарист
Мария
Ошмянская
- АИСценарист
Александр
Иванов
- Продюсер
Давид
Кочаров
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- АЖПродюсер
Александр
Жаров
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- АМПродюсер
Алена
Масленникова
- НОПродюсер
Нина
Останина
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев