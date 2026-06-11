Таганрог. Сезон 1. Серия 7
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Таганрог
1-й сезон
7-я серия
2025, Таганрог. Сезон 1. Серия 7
Военный, Драма18+
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Таганрог (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец под именем Густава Шварца организует подпольное сопротивление против нацистской оккупации. В результате его деятельности сотни людей становятся частью сопротивления, совершают диверсии, распространяют листовки и готовят восстание. Руководителем подполья становится Василий Афонов.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Таганрог»