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Соломенная шляпка
1-й сезон

Соломенная шляпка (сериал, 1974) сезон 1 смотреть онлайн

9.41974, Соломенная шляпка. Сезон 1 2 серии
Комедии6+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно долгов, а 24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую соломку.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соломенная шляпка»

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