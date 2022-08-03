Соломенная шляпка. Серия 2
Wink
Детям
Соломенная шляпка
1-й сезон
2-я серия

Соломенная шляпка (сериал, 1974) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.51974, Соломенная шляпка. Серия 2
Комедия, Мюзикл6+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Герой фильма вынужден жениться, так как у него полно долгов, а 24 франка в день составляют 8000 с лишним франков в год одной только ренты, и к тому же на браке настаивает отец невесты, но в дело вмешивается лошадь, предпочитающая итальянскую соломку.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соломенная шляпка»