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Соломенная шляпка
Актёры и съёмочная группа сериала «Соломенная шляпка»

Актёры и съёмочная группа сериала «Соломенная шляпка»

Режиссёры

Леонид Квинихидзе

Леонид Квинихидзе

Режиссёр

Актёры

Андрей Миронов

Андрей Миронов

АктёрЛеонидос Фадинар
Владислав Стржельчик

Владислав Стржельчик

АктёрАнтуан Петипьер Нонанкур
Зиновий Гердт

Зиновий Гердт

Актёрмесье Тардюво
Ефим Копелян

Ефим Копелян

Актёрмесье Бопертюи
Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Актрисамадам Клара Бокардон
Екатерина Васильева

Екатерина Васильева

АктрисаАнаис
Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих

АктрисаБаронесса де Шампеньи
Михаил Козаков

Михаил Козаков

АктёрВиконт
Игорь Кваша

Игорь Кваша

АктёрЭмиль Тавернье
Александр Бениаминов

Александр Бениаминов

Актёрдядя жениха

Сценаристы

Леонид Квинихидзе

Леонид Квинихидзе

Сценарист

Актёры дубляжа

Владимир Татосо�в

Владимир Татосов

Актёр дубляжа
Галина Чигинская

Галина Чигинская

Актриса дубляжа
Александр Демьяненко

Александр Демьяненко

Актёр дубляжа

Операторы

Евгений Шапиро

Евгений Шапиро

Оператор

Композиторы

Исаак Шварц

Исаак Шварц

Композитор