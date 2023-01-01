Шерлок Холмс и Доктор Ватсон (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Начало приключений известного дуэта гениального сыщика и его друга, расследующих самые сложные дела. Смотреть «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» будет интересно любителям детективов Артура Конан Дойла, а также поклонникам актерского таланта Василия Ливанова и Виталия Соломина.
После ранения на Второй англо-афганской войне доктор Джон Ватсон возвращается в Лондон. Чтобы сэкономить деньги, он снимает комнату на Бейкер-стрит в доме миссис Хадсон. Там уже живет один постоялец — эксцентричный мужчина по имени Шерлок Холмс, человек с нестандартными интересами и хобби. Холмса занимает химия, игра на скрипке и законы Англии. Кроме того, к нему то и дело наведываются загадочные гости, о которых он предпочитает не распространяться. Поначалу Ватсон решает, что его новый сосед — гений криминального мира. Однако Холмс не совершает преступления — он их раскрывает. В компании с одаренным сыщиком доктору предстоит погрузиться во множество запутанных и увлекательных дел, где не обойтись без фирменного дедуктивного метода.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы, Мини-сериалы
Рейтинг
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- МСАктриса
Мария
Соломина
- ГБАктёр
Геннадий
Богачёв
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ЮДСценарист
Юлий
Дунский
- ВФСценарист
Валерий
Фрид
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич