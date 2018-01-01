Шерлок Холмс и Доктор Ватсон (сериал, 1979) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Знакомство
Начало приключений известного дуэта гениального сыщика и его друга, расследующих самые сложные дела. Смотреть «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» будет интересно любителям детективов Артура Конан Дойла, а также поклонникам актерского таланта Василия Ливанова и Виталия Соломина.

После ранения на Второй англо-афганской войне доктор Джон Ватсон возвращается в Лондон. Чтобы сэкономить деньги, он снимает комнату на Бейкер-стрит в доме миссис Хадсон. Там уже живет один постоялец — эксцентричный мужчина по имени Шерлок Холмс, человек с нестандартными интересами и хобби. Холмса занимает химия, игра на скрипке и законы Англии. Кроме того, к нему то и дело наведываются загадочные гости, о которых он предпочитает не распространяться. Поначалу Ватсон решает, что его новый сосед — гений криминального мира. Однако Холмс не совершает преступления — он их раскрывает. В компании с одаренным сыщиком доктору предстоит погрузиться во множество запутанных и увлекательных дел, где не обойтись без фирменного дедуктивного метода.

Знаменитая экранизация легендарной серии детективов ждет — включайте телевизионный фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» 1979 года онлайн на Wink.

