Секс в большом городе (сериал, 2001) сезон 4 смотреть онлайн

Сюжет

Кульминация личных историй четырех подруг, каждая из которых сталкивается с новыми вызовами на фоне великолепного Нью-Йорка. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить романтическую комедию «Секс в большом городе» — 4 сезон онлайн доступен на нашем видеосервисе.



В четвертом сезоне Кэрри возобновляет свои отношения с Эйденом, что приводит к совместному проживанию и помолвке. Миранда, пытаясь поддержать Стива в его борьбе с раком, проводит с ним ночь, после которой узнает, что беременна. Саманта заводит роман с клиентом Ричардом, а Шарлотта и Трей решают попробовать зачать ребенка, но сталкиваются с препятствиями со стороны матери мужчины, Банни.



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