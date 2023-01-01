Секс в большом городе (сериал, 2000) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Новые отношения, неожиданные сюжетные повороты и глубокие личные драмы — все это ждет вас в третьей части культового ромкома о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Не пропустите «Секс в большом городе» — 3 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



В третьем сезоне мистер Биг решает начать новую главу своей жизни, переезжает в Париж и вступает в брак с привлекательной Наташей. Кэрри тяжело переживает эту новость и заводит роман с обаятельным политиком. Однако их отношения продолжаются недолго, и женщина уходит к продавцу мебели Эйдану. Миранда и Стив начинают жить вместе, но понимают, что у них совершенно разные взгляды на будущее. Тем временем Шарлотта становится женой богатого врача, а Саманта продолжает сексуальные приключения, подчеркивая свою независимость и свободу в выборе партнеров.



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