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Секс в большом городе
3-й сезон

Секс в большом городе (сериал, 2000) сезон 3 смотреть онлайн

9.52000, Sex and the City 18 серий
Драмы, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Новые отношения, неожиданные сюжетные повороты и глубокие личные драмы — все это ждет вас в третьей части культового ромкома о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Не пропустите «Секс в большом городе» — 3 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.

В третьем сезоне мистер Биг решает начать новую главу своей жизни, переезжает в Париж и вступает в брак с привлекательной Наташей. Кэрри тяжело переживает эту новость и заводит роман с обаятельным политиком. Однако их отношения продолжаются недолго, и женщина уходит к продавцу мебели Эйдану. Миранда и Стив начинают жить вместе, но понимают, что у них совершенно разные взгляды на будущее. Тем временем Шарлотта становится женой богатого врача, а Саманта продолжает сексуальные приключения, подчеркивая свою независимость и свободу в выборе партнеров.

Исследуйте новые аспекты жизни вместе с Кэрри и ее неразлучными подругами в романтической комедии «Секс в большом городе» — смотреть сериал, лучшее качество, можно уже сейчас в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
9.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Секс в большом городе»

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